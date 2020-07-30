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عدن - ياسمين التهامي - شركة إتصالات تدشن عملها من جديد في صنعاء بعد إعلان المحكمة التجارية إفلاسها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ شركة “واي” للاتصالات عملها من جديد اليوم في العاصمة صنعاء، بعد إعلان المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء إفلاسها. و أقامت الشركة اليوم الاربعاء في مقرها بالعاصمة صنعاء حفل تدشين انطلاقتها بإدراة جديدة وعدت بتنفيذ حزمة من الإجراءات للنهوض بعملها والمنافسة في سوق الاتصالات وتقديم عروض وخدمات جديدة تعيد للشركة مكانتها. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، أعلنت في مارس الماضي إفلاس شركة “واي” للاتصالات، بناء على الدعوى المرفوعة من شركتي “مينا فاز” و “لينك ان تايم المحدودة” ضد بنك التسليف التعاوني والزراعي وشركة “واي” للاتصالات. . شركة “واي” للاتصالات عملها من جديد اليوم في العاصمة صنعاء، بعد إعلان المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء إفلاسها. و أقامت الشركة اليوم الاربعاء في مقرها بالعاصمة صنعاء حفل تدشين انطلاقتها بإدراة جديدة وعدت بتنفيذ حزمة من الإجراءات للنهوض بعملها والمنافسة في سوق الاتصالات وتقديم عروض وخدمات جديدة تعيد للشركة مكانتها. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، أعلنت في مارس الماضي إفلاس شركة “واي” للاتصالات، بناء على الدعوى المرفوعة من شركتي “مينا فاز” و “لينك ان تايم المحدودة” ضد بنك التسليف التعاوني والزراعي وشركة “واي” للاتصالات. .

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