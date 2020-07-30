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صنعاء - ياسمين الخيامي - بالفيديو.. سيول الامطار تجرف عدد من السيارات والممتلكات في العاصمة صنعاء وفلكي يمني يحذر

شهدت العاصمة صنعاء مساء اليوم الاربعاء هطول امطار غزيرة وسيول جارفة في امانة العاصمة تسبب في جرف عد من سيارات المواطنين.

وقالت مصادر محلية ان سيول الامطار جرفت عدد من السيارات والممتلكات الخاصة في احياء العاصمة صنعاءولا توجد احصائية حتي اللحظة عن الخسائر

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وقال الفلكي عدنان الشوافي عبر حسابه بموقع فيسبوك تابعه محرر أبابيل نت : بان الامطار المصحوبة بالعواصف الرعدية مستمرة الان من ذمار الى صعدة وكذلك نشاط خلايا امطار متفرقة في عدة مناطق اخرى من الجمهورية اليمنية.

ولفت، نتمنى من الجميع توخي الحذر و الابتعاد عن مجاري السيول و الاودية.

علما بان تاثيرات الحالة بشكل عام على اليمن من شرقها الى غربها و ما تزال مستمرة الايام القادمة.