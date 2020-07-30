شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تفتح منافذها وتسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر منها واليها وتستثني هذه الدول! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن مركز التواصل الحكومي في الكويت، أمس الأربعاء، عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت. واستثنت السلطات الكويتية المسافرين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال. والشهر الماضي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد نصحت مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض “كوفيد-19”. وأفادت الوزارة في بيان على “تويتر” بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم. وأظهر استطلاع رأي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في 2020 قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. ويتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 بالمئة في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 المئة في العام المقبل.

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