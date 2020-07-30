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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة خليجية" داخلية هادي تقطف اولي ثمار اتفاق الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة هادي، أحمد الميسري، قرارا بإيقاف العقيد عبدالدائم علي أحمد مساعد مدير مكتب مدير أمن عدن المقال شلال علي شايع، عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي. ونص قرار الميسري على منع التعامل مع عبدالدائم بصفته الرسمية، وأنه لا يمثل وزارة الداخلية ولا الوحدة التي يعمل بها أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية. وبحسب مذكرة الرسمية فإن القرار بحق عبدالدائم سيبقى ساريا حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها مخالفا بذلك قانون هيئة الشرطة. ويتهم مدير مكتب شلال شايع العقيد عبدالدائم بالوقوف وراء الكثير من الجرائم وعمليات الاغتيال والنهب والسطو على الأراضي العامة والخاصة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية. ويأتي قرار الميسري بعد ساعات على إعلان التوصل لآلية تنفيذية لاتفاق الرياض وإعلان المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، إلغاء الإدارة الذاتية. مراقبون اعتبروا ذلك القرار بحق عبدالدائم المحسوب على الانتقالي، تأكيدا على انتصار “الشرعية” في فرض إرادتها على اتفاق الرياض الجديد. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة هادي، أحمد الميسري، قرارا بإيقاف العقيد عبدالدائم علي أحمد مساعد مدير مكتب مدير أمن عدن المقال شلال علي شايع، عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي. ونص قرار الميسري على منع التعامل مع عبدالدائم بصفته الرسمية، وأنه لا يمثل وزارة الداخلية ولا الوحدة التي يعمل بها أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية. وبحسب مذكرة الرسمية فإن القرار بحق عبدالدائم سيبقى ساريا حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها مخالفا بذلك قانون هيئة الشرطة. ويتهم مدير مكتب شلال شايع العقيد عبدالدائم بالوقوف وراء الكثير من الجرائم وعمليات الاغتيال والنهب والسطو على الأراضي العامة والخاصة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية. ويأتي قرار الميسري بعد ساعات على إعلان التوصل لآلية تنفيذية لاتفاق الرياض وإعلان المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، إلغاء الإدارة الذاتية. مراقبون اعتبروا ذلك القرار بحق عبدالدائم المحسوب على الانتقالي، تأكيدا على انتصار “الشرعية” في فرض إرادتها على اتفاق الرياض الجديد.

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