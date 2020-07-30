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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. صنعاء تحدد أماكن معينة لذبح الأضاحي وتطالب المواطنين بالإلتزام !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مكتب المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة المواطنين إلى ذبح أضاحيهم خلال عيد الأضحى “الجمعة القادمة” في المسالخ المركزية والفرعية تحت إشراف الأطباء البيطريين وذلك للتأكد من صحتها وعدم وجود أي أمراض فيها قد تنتقل إلى المواطنيين لا سيما في ظل انتشار مكتب المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة المواطنين إلى ذبح أضاحيهم خلال عيد الأضحى “الجمعة القادمة” في المسالخ المركزية والفرعية تحت إشراف الأطباء البيطريين وذلك للتأكد من صحتها وعدم وجود أي أمراض فيها قد تنتقل إلى المواطنيين لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد_ 19. وكشف نائب مدير عام المسالخ بأمانة العاصمة الدكتور شرف الحكيمي في تصريح خاص لـ “المجلة الطبية” عن وجود 350 بيطرياً من الأكادميين وخريجي المعاهد سيشرفون على صحة الأضاحي الخاصة بالجزارين أو المواطنين في المسالخ الرسمية بأمانة العاصمة.. مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية تشمل الأضحية قبل الذبح وبعد. وأكد الحكيمي أن مؤسسته رفعت التجهيزات الخاصة بالكشف الصحي بما يضمن سلامة المواطنين في 15 مسلخ رسمي بما فيها المسلخ المركزي في منطقة دار سلم، جنوب الأمانة, ومسلخ نقم النموذجي شرق العاصمة. وقال الحكيمي “لا يقتصر عمل الأطباء البيطريين على الفحص فقط, وإنما استبعاد ومصادرة أي أضاحي يشتبه باصابتها بمرض أو وباء معين, وكذلك من لا ينطبق معها شروط الاضاحي كصغر السن أو الأناث يتم اعادتها لأصحابها. ووفقا للحكيمي فإن إدارته خلال النصف الأول من العام الجاري, وعبر فرقها السبع المتواجدة في منافذ أمانة العاصمة، أعادت ما يقارب 439 بقرة صالحة للانتاج إلى مصادرها و318 عجل أناث و1976 من أناث الماعز والنعاج، وأخرى صالحة للانتاج الزراعي. بينما صادرت خلال الفترة ذاتها 20 ثورا و48 نعجة وماعز إلى حديقة الحيوان . ورصدت إدارة مسالخ أمانة العاصمة ذبح 67,219 رأس حيواني (أثوار, عجول, أغنام, ماعز) في مسالخ أمانة العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020, بحسب الحكيمي.

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