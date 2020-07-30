شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات جديدة للمواطنين بخصوص ما سيحدث أول أيام عيد الأضحى في اليمن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذيرات جديدة للمواطنين بخصوص ما سيحدث أول أيام عيد الأضحى في اليمن (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

​

ر حالة عدم الاستقرار الجوية وزيادة هطول الأمطار على العديد من المدن والقرى اليمنية منذ خمسة أيام وفي بعض المدن يتكرر هطول الأمطار ليل نهار ولمرات عديدة كما هو الحال في العاصمة اليمنية صنعاء . و في بيان للفلكي عدنان الشوافي كشف عن توقعات بسوء الحالة الجوية ابتداء من اليوم وخلال الساعات القادمة من يومنا هذا الاربعاء 29 يوليو موضحاً أن معظم الهطول للأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة و شديدة الغزارة متوقع اليوم الاربعاء 29 يوليو الجاري خلال الأيام القليلة القادمة ان تكون على المرتفعات الجبلية و الهضاب المحاذية لها والسواحل الغربية و تتركز على المثلث صنعاء – صعدة – الحديدة ، وأوضح بان الحالة بشكل عام توثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه بأمطار متفرقة متفاوتة الشدة مشيرا الى استمرار الحالة خلال الايام القادمة من أيام عيد الأضحى المبارك . وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ نهاية الاسبوع الماضي قد اصدر تحذيرات مبكرة و شديدة باللون البرتقالي (بشدة الدرجة/المستوى الثالث) من مخاطر الامطار الرعدية و السيول و الفيضانات التي سوف تتعرض لها اليمن حتى نهاية هذا الأسبوع. على السياق ذاته قال الفلكي محمد عياش، اليوم الأربعاء، أن هناك مؤشرات على تزايد حِدة هطول الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد أحياناً، على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح عياش بأن الأمطار ستتركز بشكل أكثر على المرتفعات والسهول الغربية. وجدد تحذيراته من مخاطر تشكل السيول الجارفة، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر دائماً مع هكذا ظروف جوية وإلى عدم التواجد في بطون الأوديةِ والشعاب وكذا الابتعاد عن أماكن تدفق السيول أثناء هطول الأمطار الغزيرة. ولفت إلى أن فرص هطول الأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة، ستظل قائمة على أغلب المحافظات اليمنية وخاصةً الغربية حتى نهاية الثُلث الأول من شهر أغسطس المقبل ـ كحالة جوية متصلة ـ ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول معلم نجم “سهيل” المطير، ابتداء من ليلة يوم السبت الأول من أغسطس. هذا و كانت امطار غزيرة وسيول جارفة قد وقعت خلال الايام الماضية وقد ادت الى العديد من الضحايا و الأضرار بالممتلكات و البنية التحية في العديد من المدن و المناطق اليمنية خصوصا السهول التهامية