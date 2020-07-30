شكرا لقرائتكم خبر عن سيول جرارة تهدد احد السدود بصنعاء ونزوح جماعي للسكان ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيول جرارة تهدد احد السدود بصنعاء ونزوح جماعي للسكان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ د الوضع سوء مع استمرار هطول الامطار الغزيرة وتدفق السيول في بعض المناطق للاسبوع الثاني. وهو كذلك ف صنعاء التي شهدت امطارا غزيرة وسيول جرارة ادت الى تضرر احد السدود منذرة بانهياره وافادت الانباء الواردة من مديرية خولان الطيال ان السيول جرفت امامها الاراضي الزراعية وادت الى احداث اضرار في سد (يمان الترابي) الذي تم ردمه سابقا. واكدت ان الامر دفع الى نزوح السكان من مجرى السد داعية المصادر الى التدخل السريع لوضع المعالجات للسد للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية. د الوضع سوء مع استمرار هطول الامطار الغزيرة وتدفق السيول في بعض المناطق للاسبوع الثاني. وهو كذلك ف صنعاء التي شهدت امطارا غزيرة وسيول جرارة ادت الى تضرر احد السدود منذرة بانهياره وافادت الانباء الواردة من مديرية خولان الطيال ان السيول جرفت امامها الاراضي الزراعية وادت الى احداث اضرار في سد (يمان الترابي) الذي تم ردمه سابقا. واكدت ان الامر دفع الى نزوح السكان من مجرى السد داعية المصادر الى التدخل السريع لوضع المعالجات للسد للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيول جرارة تهدد احد السدود بصنعاء ونزوح جماعي للسكان ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.