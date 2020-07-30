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صنعاء - ياسمين الخيامي - تصريح مفاجئ قبل قليل عن محمد اليدومي رئيس التجمع اليمني للإصلاح.. ماذا قال؟



خرج رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي بتصريح مقتضب قبل قليل مرحبا بما تم التوصل اليه اليوم بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وقال اليدومي في تغريدة له على تويتر حامدا الله على ما تم من اتفاقات هذه الليلة "الحمـــدلله الـذي بنعمتـه تتـم الصـالحـات".

وكانت وكالة الأنباء السعودية اعلنت ان المملكة قدمت، للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والعمل عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد "وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: 4 مراهقين من المملكة يغتصبون فتاة صغيرة تحمل جنسية دولة عظمى..ووالدة الطفلة المغتصبة تفجر مفاجأة مدوية صدمت الجميع عاجل: توكل كرمان تتجاوز كل الحدود وتسيء للرئيس هادي اسائة بالغة وتفسد فرحته بتوقيع اتفاق الرياض..وتكشف سر خطير هز كل أركان الشرعية ( صورة ) عاجل:الرئيس يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار جمهوري بتعيين شخصية حوثية كبيرة في هذا المنص الرفيع..ورد فعل غاضب واستنكار على هذا القرار ( صورة ) كفيل سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير جنون هذه الدولة العربية بعد ان قام باعدام 2 من ابنائها بطريقة وحشية..والسبب صادم ولا يخطر على البال السعودية تباغت الانتقالي بهذا الموقف الصارم بشأن مدير امن عدن شلال شايع بعد اعلان الرئيس هادي اقالته من منصبه واعلان مدير جديد لمحافظة عدن عاجل وخطير:3 مغتربين يمنيين يسرقون 200 الف ريال سعودي بحيلة ماكرة لا تخطر حتى على بال ابليس..شاهد كيف عاقبتهم السلطات السعودية بعد القبض عليهم Advertisements السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه عاجل: بن سلمان يباغت عبد الملك الحوثي بتصريح ناري ومزلزل عقب الاتفاق النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض..شاهد ماذا قال صدمة كبيرة للسعوديات وكل نساء دول الخليج..إجبار شابة حليجية على خلع ملابسها وتصويرها عارية واغتصابها في غرفة النوم..لن تصدق من فعل ذلك عاجل وخطير:هاني بن بريك يباغت الجميع ويعلن رسميا استقالته من المجلس الانتقالي ..لن تصدق سبب استقالته وماذا فعل بعد الاستقالة ( صورة صادمة للجنوبيين ) عصابة خطيرة وشرسة ليست من الجن ولا من الانس تهزم الشرطة وتستولي على مدينة بأكملها وترعب كل التجار وتجبرهم على اغلاق محلاتهم ( صورة للعصابة الخطيرة ) شاب عربي يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع خطيبته الحسناء داخل السيارة..لن يخطر على بالك ماذا فعل هذا المجنون مع خطيبته ( صورة للفتاة الحسناء وخطيبها ) عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار الجمهوري ) يليه اصدرت اطراف الازمة عدد من القرارات منها تخلي الانتقالي عن الادارة الذاتية، وايضا قرارات للرئيس هادي بتعيين محافظا لعدن ومديرا لامنها وتكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة.

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