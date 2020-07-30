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صنعاء - ياسمين الخيامي - توجيهات حوثية بمنع هروب اعضاء مجلس النواب من صنعاء

كشفت وثيقة رسمية تداولها ناشطون عن توجيهات حوثية لمنع محاولة هروب أعضاء مجلس النواب والشورى الوزراء من مناطق سيطرة الجماعة.

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الوثيقة التي نشرها الصحفي كامل الخوذاني تقضي برصد أي محاولات من العاصمة صنعاء من قبل وزراء حكومتهم واعضاء مجلس النواب والشورى وعائلاتهم ومرافقيهم من صنعاء خلال اجازة العيد.

التوجيهات التي نصت على ابلاغ الجهات الأمنية بذلك ، تأتي خوفا من هروبهم الى مناطق سيطرة الشرعية.

كما نصت التوجيهات على التعميم على النقاط الأمنية في مداخل العاصمة بمنع عودة مقاتلي الجماعة من الجبهات لقضاء إجازة العيد مع اسرهم ، خوفا من عدم عودتهم.

واعتبر الناشطون هذه التوجيهات دليلا على مستوى الخوف والرعب لدى الجماعة من حدوث انشقاقات في صفوف الموالين لها.