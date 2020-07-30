محور تعز يعلن بدء صرف راتبين لمنتسبه اليوم الخميس

أعلن محور تعز صرف مرتبات شهرين لمنتسبي الجيش الوطني بدءً من اليوم الخميس.



وبحسب مما نقل المركز الإعلامي للمحور - في صفحته على فيسبوك – "سيبدأ صرف مرتبات شهري مارس وأبريل من العام الجاري، لمنتسبي الجيش الوطني، اليوم الخميس".



وأشار "أن عملية الصرف ستبدأ من بعد ظهر، وتشمل كافة أفراد الجيش كلا عبر وحدته العسكرية".



ومنذ نحو تسعة أشهر يشكو الجنود في صفوف الشرعية بمحافظة تعز منذ عدم صرف مرتباتهم من قبل الحكومة الشرعية، في ظل وضع مأساوي تعيشه أسرهم.

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