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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء : صرف راتب كامل لهذه الفئة من موظفي الدولة عبر مكاتب البريد ابتداء من اليوم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مؤسسة الشهداء اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء عن صرف راتب شهر كامل لكافة أسر الشهداء، بمناسبة حلول عيد الأضحى. ابتداء من اليوم عبر مكاتب البريد في عموم محافظات البلاد . وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء، حسين القاضي، صرف راتب شهر كامل لكل أسرة شهيد بحلول عيد الأضحى، بمبلغ أكثر من مليار و700 مليون ريال. وأشار إلى حرص المؤسسة على مشاركة أسر الشهداء فرحة عيد الأضحى وإدخال البهجة في نفوسهم بتقديم أقل ما يمكن لهذه الأسر التي قدمت أغلى ما تملك دفاعاً عن الوطن.. مشيراً إلى أنه سبق صرف الراتب توزيع عيدية نقدية وكفالة شهرية لكافة أسر الشهداء. الشاهد برس ولفت القاضي إلى سعي المؤسسة لاستمرار صرف راتب لأسر الشهداء شهرياً عرفاناً بدور الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في مواجهة العدوان. وقال “إن عدم صرف المؤسسة لمرتبات بعض الأشهر يأتي لاستمرار وتصعيد العدوان، وما يفرضه من حصار على اليمن”.. داعياً المؤسسات المعنية إلى الاضطلاع بدورها تجاه أسر الشهداء والتعاون مع المؤسسة في تقديم الدعم لضمان استمرار صرف المرتبات. ت مؤسسة الشهداء اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء عن صرف راتب شهر كامل لكافة أسر الشهداء، بمناسبة حلول عيد الأضحى. ابتداء من اليوم عبر مكاتب البريد في عموم محافظات البلاد . وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء، حسين القاضي، صرف راتب شهر كامل لكل أسرة شهيد بحلول عيد الأضحى، بمبلغ أكثر من مليار و700 مليون ريال. وأشار إلى حرص المؤسسة على مشاركة أسر الشهداء فرحة عيد الأضحى وإدخال البهجة في نفوسهم بتقديم أقل ما يمكن لهذه الأسر التي قدمت أغلى ما تملك دفاعاً عن الوطن.. مشيراً إلى أنه سبق صرف الراتب توزيع عيدية نقدية وكفالة شهرية لكافة أسر الشهداء. الشاهد برس ولفت القاضي إلى سعي المؤسسة لاستمرار صرف راتب لأسر الشهداء شهرياً عرفاناً بدور الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في مواجهة العدوان. وقال “إن عدم صرف المؤسسة لمرتبات بعض الأشهر يأتي لاستمرار وتصعيد العدوان، وما يفرضه من حصار على اليمن”.. داعياً المؤسسات المعنية إلى الاضطلاع بدورها تجاه أسر الشهداء والتعاون مع المؤسسة في تقديم الدعم لضمان استمرار صرف المرتبات.

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