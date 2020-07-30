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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : ابنة الفنانة أصالة نصري تثير جدلاً واسعاً بفستان خطوبتها .. بفستان نوم شفاف وفاضح وليس فستان خطوبة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ البعض لتشبيه الفستان “الفاضح” الذي ارتدته “شام” بفاستين الفنانة المصرية البعض لتشبيه الفستان “الفاضح” الذي ارتدته “شام” بفاستين الفنانة المصرية رانيا يوسف التي أثارت الجدل بها مؤخراً . وكانت شام الذهبي قد أعلنت ارتباطها عاطفياً بالدكتور معتز نصير في شهر فبراير الماضي بعد أن وقعا في الحب إثر لقائهما بالصدفة في شهر أكتوبر الماضي. ومعتز نصير يعمل طبيباً اخصائياً في التجميل والليزر وأمراض تناسلية، ولديه عدة عيادات تجميل داخل مصر في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس. وكانت بعض التقارير قد ذكرت خبر الخطوبة في شهر يونيو الماضي، لكن شام الذهبي ابنة أصالة نفت ما تردد وقتها تماماً. يشار إلى أن شام هي ابنة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، حيث استمر زواجهما من عام 1991 – 2005 وأنجبا إلى جانب شام شقيقها خالد . وكانت شام الذهبي قد انفصلت عن زوجها الأول أحمد جوهر منذ عامين تقريباً، ولم يكشف عن أسباب طلاقهما، ولكنها أعلنت عن انفصالهما من خلال مجمل حديث عفوي مع متابعيها كشفت فيه أنها أمضت معه نحو 10 سنوات. يذكر أن الفنانة أصالة نصري أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

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