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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ظهور صادم للاعب ” محمد صلاح”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المصري محمد صلاح عشاقه ومتابعينه من كل مكان في العالم اليوم عندما نشر صور لها بمظهره الجديد وقصة شعره الجديدة. ونشر محمد صلاح صور وفيديو وقصص على حساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام وهو يظهر بقصة شعر جديدة. وظهر محمد صلاح بهذا المظهر لأول مرة، حيث تسببت قصة الشعر بتغيير مظهره وشكله بنسبة كبيرة الأمر الذي صدم البعض محمد صلاح بشكل جديد وقصة شعر جديدة ويقضي محمد صلاح إجازته حالياً ولمدة أسبوعين قبل العودة من جديد إلى المصري محمد صلاح عشاقه ومتابعينه من كل مكان في العالم اليوم عندما نشر صور لها بمظهره الجديد وقصة شعره الجديدة. ونشر محمد صلاح صور وفيديو وقصص على حساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام وهو يظهر بقصة شعر جديدة. وظهر محمد صلاح بهذا المظهر لأول مرة، حيث تسببت قصة الشعر بتغيير مظهره وشكله بنسبة كبيرة الأمر الذي صدم البعض محمد صلاح بشكل جديد وقصة شعر جديدة ويقضي محمد صلاح إجازته حالياً ولمدة أسبوعين قبل العودة من جديد إلى ليفربول والتدريبات استعداداً للموسم الجديد. سبورت 360-

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