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عدن - ياسمين التهامي - قوات طارق عفاش في الساحل الغربي تعلق على انشقاق كتيبة هندسة وانضمامها للحوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش حقيقة إنشقاق كتيبة الهندسة عن القوات المشتركة وانضمامها للحوثيين . وقال الدبيش انه لايوجد اي انشقاقات بالقوات المشتركة والمدعو فؤاد القلعي الذي ظهر في وسائل إعلام مع البخيتي كان احد جنود القوات المشتركة وفصل قبل أشهر بسبب مخالفات كان يرتكبها بينما من ظهروا خلفه على انهم جنود من القوات المشتركة لاتمدهم صلة بالقوات المشتركة وهم جنود يتبعون الحوثيين. وأشار الدبيش ان الحوثيين يحاولون صناعة إنتصارات إعلامية من خلال تصوير الجنود الذين يتم طردهم من القوات المشتركة ويضعون خلفهم عشرات الجنود الحوثيين لانتاج انتصار تلفزيوني بينما الحقائق غير ذلك ،لافتاً ان الكتيبة قوامها ٣٠٠ جندي وماظهر في وسائل إعلام الحوثيين نحو ٣٠من مسلحي جماعة الحوثي لاتمدهم اي صلة بالقوات المشتركة . وظهر القيادي الحوثي محمد البخيتي مع مجموعة مسلحين بينهم فواد القلعي ونشر إعلام الحوثيين ان كتيبة هندسة تابعة لقوات حراس الجمهورية انشقت وانضمت للحوثيين واستفادوا من قرار العفو العام . المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش حقيقة إنشقاق كتيبة الهندسة عن القوات المشتركة وانضمامها للحوثيين . وقال الدبيش انه لايوجد اي انشقاقات بالقوات المشتركة والمدعو فؤاد القلعي الذي ظهر في وسائل إعلام مع البخيتي كان احد جنود القوات المشتركة وفصل قبل أشهر بسبب مخالفات كان يرتكبها بينما من ظهروا خلفه على انهم جنود من القوات المشتركة لاتمدهم صلة بالقوات المشتركة وهم جنود يتبعون الحوثيين. وأشار الدبيش ان الحوثيين يحاولون صناعة إنتصارات إعلامية من خلال تصوير الجنود الذين يتم طردهم من القوات المشتركة ويضعون خلفهم عشرات الجنود الحوثيين لانتاج انتصار تلفزيوني بينما الحقائق غير ذلك ،لافتاً ان الكتيبة قوامها ٣٠٠ جندي وماظهر في وسائل إعلام الحوثيين نحو ٣٠من مسلحي جماعة الحوثي لاتمدهم اي صلة بالقوات المشتركة . وظهر القيادي الحوثي محمد البخيتي مع مجموعة مسلحين بينهم فواد القلعي ونشر إعلام الحوثيين ان كتيبة هندسة تابعة لقوات حراس الجمهورية انشقت وانضمت للحوثيين واستفادوا من قرار العفو العام .

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