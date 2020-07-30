شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من فلكي يمني لما سيحدث خلال ساعات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ يان للفلكي عدنان الشوافي توقعات الحالة اليوم خلال الساعات القادمة من يومنا هذا الاربعاء 29 يوليو موضحاً أن معظم الهطول للامطار الرعدية المتفرقة متفاوته الشدة و التي تصل الى الغزيرة و شديدة الغزارة متوقع اليوم الاربعاء 29 يوليو 2020 (خلال الساعات القادمة) ان تكون على المرتفعات الجيلية و الهضاب المحادية لها والسواحل الغربية و تتركز على المثلث صنعاء - صعدة - الحديدة ، وأوضح بان الحالة بشكل عام توثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه بامطار متفرقة متفاوتة الشدة مشيرا الى استمرار الحالة خلال الايام القادمة. وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ نهاية الاسبوع الماضي قد اصدر تحذيرات مبكرة و شديدة باللون البرتقالي (بشدة الدرجة/المستوى الثالث) من مخاطر الامطار الرعدية و السيول و الفيضانات التي سوف تتعرض لها اليمن حتى نهاية هذا الإسبوع. هذا و كانت امطار غزيرة وسيول جارفة خلال الايام الماضية قد ادت الى العديد من الضحايا و الأضرار بالممتلكات و البنية التحية في العديد من المدن و المناطق اليمنية خصوصا السهول التهامية يان للفلكي عدنان الشوافي توقعات الحالة اليوم خلال الساعات القادمة من يومنا هذا الاربعاء 29 يوليو موضحاً أن معظم الهطول للامطار الرعدية المتفرقة متفاوته الشدة و التي تصل الى الغزيرة و شديدة الغزارة متوقع اليوم الاربعاء 29 يوليو 2020 (خلال الساعات القادمة) ان تكون على المرتفعات الجيلية و الهضاب المحادية لها والسواحل الغربية و تتركز على المثلث صنعاء - صعدة - الحديدة ، وأوضح بان الحالة بشكل عام توثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه بامطار متفرقة متفاوتة الشدة مشيرا الى استمرار الحالة خلال الايام القادمة. وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ نهاية الاسبوع الماضي قد اصدر تحذيرات مبكرة و شديدة باللون البرتقالي (بشدة الدرجة/المستوى الثالث) من مخاطر الامطار الرعدية و السيول و الفيضانات التي سوف تتعرض لها اليمن حتى نهاية هذا الإسبوع. هذا و كانت امطار غزيرة وسيول جارفة خلال الايام الماضية قد ادت الى العديد من الضحايا و الأضرار بالممتلكات و البنية التحية في العديد من المدن و المناطق اليمنية خصوصا السهول التهامية

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