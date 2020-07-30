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الكشف عن " مرشحان " لتقلد منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة ( ألأسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن " مرشحان " لتقلد منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة ( ألأسماء)

 

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جديد اب برس

 

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الناشط السياسي " صدام الشغدري " في تغريدة له عن مرشحان لتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة . "اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة: "من هو الشخص المؤهل والاجدر لتولي منصب وزير للدفاع بالحكومه القادمه الفريق /صغير بن عزيز الذي فرضه التحالف على الرئيس هادي ام اللواء/ احمد بن احمد الميسري وهو المرشح سلفا من قبل الرئيس و قيادات بالشرعيه".
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