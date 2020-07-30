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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أول تعليق ساخر للشيخ " الغادر" على قرار " المشاط " تعيين قيادي حوثي بارز محافظا لـ"ذمار" ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ " خالد ناجي الغادر " احد الوجاهات القبلية البارزة في قبيلة "خولان الطيال" في تغريدة له على شبكة " تويتر" على قرار رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء بتعيين القيادي الحوثي " محمد البخيتي " محافظا لذمار. اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "بشاير الخير بدات تهب عليكم يا ابناء #ذمار تعيين ولي الله محمد البخيتي محافظ لمحافظة ذمار واذا الرئيس المشاط فمن تتوقعوا يحطوا محافظ لذمار مافيه مشكلة اهم شي افرحوا وغنوا ورقصوا ياابناء ذمار ولله مااخذ ولله مااعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهت الرجولة داخل مدينة ذمار". " خالد ناجي الغادر " احد الوجاهات القبلية البارزة في قبيلة "خولان الطيال" في تغريدة له على شبكة " تويتر" على قرار رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء بتعيين القيادي الحوثي " محمد البخيتي " محافظا لذمار. اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "بشاير الخير بدات تهب عليكم يا ابناء #ذمار تعيين ولي الله محمد البخيتي محافظ لمحافظة ذمار واذا الرئيس المشاط فمن تتوقعوا يحطوا محافظ لذمار مافيه مشكلة اهم شي افرحوا وغنوا ورقصوا ياابناء ذمار ولله مااخذ ولله مااعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهت الرجولة داخل مدينة ذمار".

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