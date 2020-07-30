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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وحصري .. المجلس الانتقالي ينفذ أول خرق لإعلان الاتفاق الرياض ويسطوا على أكثر من 4 مليار ريال في يوم واحد بعدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر في البنك المركزي اليمني للمؤتمر برس في العاصمة المؤقتة عدن إن مايسمى المجلس الانتقالي اقدم على مخالفه جسيمه في اول خرق لاعلان اليه تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والقرارات الجمهوريه وبيان التحالف الذي صدر فجر يومنا من خلال سحب اليوم الأربعاء أكثر من أربعة مليار ريال من البنك الأهلي. وذكرت المصادر أن الانتقالي سحب ملياري ريال كان قد وردها باسم الإدارة الذاتية خلال الأشهر الأخيرة وتم ايداعها في شركة القطيبي للصرافة. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي سحب أيضاً مليار ومائتين مليون من حساب الإدارة الذاتية وتم ايداعها بشركة الهلابي للصرافة. كما تم سحب مبلغ مليار ريال من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية من البنك الأهلي، عبر صرافة البسيري في عدن. وأكدت المصادر أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبة اليوم من البنك الأهلي من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية بلغت اربعة مليار ومائتين مليون ريال. وأوضحت المصادر "للمؤتمر برس" أن الانتقالي يسعى الى عرقله تنفيذ اتفاق الرياض واليه تسريع تنفيذه التي اعلنت فجر اليوم من خلال سحب كافة المبالغ التي وردها باسم الإدارة الذاتية، وهو ما يعد خرقاً لآلية تسريع اتفاق الرياض والتي نصت على تسليم البنك المركزي المبالغ المالية التي وردت باسم الإدارة الذاتية والذي يسبب عجزا لموازنه الدوله وتعطيلا لعمل البنك المركزي وعبث استحقاق المواطن من المرتبات والخدمات التي بان يفتقدنا منذو انقلاب الانتقالي في اغسطس العام الماضي على الشرعية مصادر في البنك المركزي اليمني للمؤتمر برس في العاصمة المؤقتة عدن إن مايسمى المجلس الانتقالي اقدم على مخالفه جسيمه في اول خرق لاعلان اليه تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والقرارات الجمهوريه وبيان التحالف الذي صدر فجر يومنا من خلال سحب اليوم الأربعاء أكثر من أربعة مليار ريال من البنك الأهلي. وذكرت المصادر أن الانتقالي سحب ملياري ريال كان قد وردها باسم الإدارة الذاتية خلال الأشهر الأخيرة وتم ايداعها في شركة القطيبي للصرافة. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي سحب أيضاً مليار ومائتين مليون من حساب الإدارة الذاتية وتم ايداعها بشركة الهلابي للصرافة. كما تم سحب مبلغ مليار ريال من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية من البنك الأهلي، عبر صرافة البسيري في عدن. وأكدت المصادر أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبة اليوم من البنك الأهلي من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية بلغت اربعة مليار ومائتين مليون ريال. وأوضحت المصادر "للمؤتمر برس" أن الانتقالي يسعى الى عرقله تنفيذ اتفاق الرياض واليه تسريع تنفيذه التي اعلنت فجر اليوم من خلال سحب كافة المبالغ التي وردها باسم الإدارة الذاتية، وهو ما يعد خرقاً لآلية تسريع اتفاق الرياض والتي نصت على تسليم البنك المركزي المبالغ المالية التي وردت باسم الإدارة الذاتية والذي يسبب عجزا لموازنه الدوله وتعطيلا لعمل البنك المركزي وعبث استحقاق المواطن من المرتبات والخدمات التي بان يفتقدنا منذو انقلاب الانتقالي في اغسطس العام الماضي على الشرعية

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