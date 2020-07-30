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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تباغت الانتقالي بهذا الموقف الصارم بشأن مدير امن عدن شلال شايع بعد اعلان الرئيس هادي اقالته من منصبه واعلان مدير جديد لمحافظة عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ القوات السعودية في الجنوب السماح لمدير امن عدن السابق شلال شايع بالعودة الى عدن بعد اقالته من منصبه من قبل الرئيس هادي . ناشد العقيد علي شايف الحريري المتحدث باسم قوات المقاومة الجنوبية قيادة التحالف العربي السعودية بعودة اللواء شلال شايع وقال الحريري في تصريح على صفحته بالفيس بوك بعد تعيين الأخ اللواء الحامد مدير لامن لعدن خلفا للواء شلال شايع لم يتبقى لقيادة التحالف العربي اي سبب يدعوا لمنع عودة القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية اللواء شلال شايع إلى الوطن . وأضاف ناطق المقاومة الجنوبية عودة اللواء شلال شايع مطلب رئيسي لقوات المقاومة الجنوبيه وشعب الجنوب واي منع لعودة اللواء القائد سوف نقابلها قوات المقاومة الجنوبية بخطوات تصعيدية ستؤثر سلبا على تنفيذ خطوات اتفاق الرياض. وأكد الحريري... قوات المقاومة الجنوبية والوية المقاومة الجنوبية وقوات الاحتياط مقاومة تطالب قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السماح للقائد العام لألوية المقاومة الجنوبية اللواء الركن شلال علي شايع بالعودة إلى أرض الوطن بعد المنع القسري المتعلق بتنفيذ اتفاقية الرياض..حيث تنتظره مهام الدفاع عن حدود الجنوب من خطر مليشيات الحوثي. القوات السعودية في الجنوب السماح لمدير امن عدن السابق شلال شايع بالعودة الى عدن بعد اقالته من منصبه من قبل الرئيس هادي . ناشد العقيد علي شايف الحريري المتحدث باسم قوات المقاومة الجنوبية قيادة التحالف العربي السعودية بعودة اللواء شلال شايع وقال الحريري في تصريح على صفحته بالفيس بوك بعد تعيين الأخ اللواء الحامد مدير لامن لعدن خلفا للواء شلال شايع لم يتبقى لقيادة التحالف العربي اي سبب يدعوا لمنع عودة القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية اللواء شلال شايع إلى الوطن . وأضاف ناطق المقاومة الجنوبية عودة اللواء شلال شايع مطلب رئيسي لقوات المقاومة الجنوبيه وشعب الجنوب واي منع لعودة اللواء القائد سوف نقابلها قوات المقاومة الجنوبية بخطوات تصعيدية ستؤثر سلبا على تنفيذ خطوات اتفاق الرياض. وأكد الحريري... قوات المقاومة الجنوبية والوية المقاومة الجنوبية وقوات الاحتياط مقاومة تطالب قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السماح للقائد العام لألوية المقاومة الجنوبية اللواء الركن شلال علي شايع بالعودة إلى أرض الوطن بعد المنع القسري المتعلق بتنفيذ اتفاقية الرياض..حيث تنتظره مهام الدفاع عن حدود الجنوب من خطر مليشيات الحوثي.

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