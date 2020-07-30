شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودية ، عن 8 مؤشرات قد تدل على استغلال العمالة المنزلية ويعد اتجارا بالبشر . وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من هذه العلامات نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يومياً، وعدم توفير الطعام المناسب، وإجبار عامل الخدمة المنزلية على عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي". وأضافت: "من المؤشرات أيضاً احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية، وعدم معرفتهم بعنوان سكنهم، أو بيانات صاحب العمل، مع عدم دفع الأجر المتفق عليه، وتشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، ويتعرضون للإهانات أو التهديد، أو العنف الجسدي". وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة قد جددت التنويه بعقوبات الاتجار بالبشر التي تصل للسجن 15 عاما أو غرامة مليون ريال أو بهما معا. وأشارت إلى أن "الاتجار بالأشخاص" هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودية ، عن 8 مؤشرات قد تدل على استغلال العمالة المنزلية ويعد اتجارا بالبشر . وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من هذه العلامات نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يومياً، وعدم توفير الطعام المناسب، وإجبار عامل الخدمة المنزلية على عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي". وأضافت: "من المؤشرات أيضاً احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية، وعدم معرفتهم بعنوان سكنهم، أو بيانات صاحب العمل، مع عدم دفع الأجر المتفق عليه، وتشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، ويتعرضون للإهانات أو التهديد، أو العنف الجسدي". وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة قد جددت التنويه بعقوبات الاتجار بالبشر التي تصل للسجن 15 عاما أو غرامة مليون ريال أو بهما معا. وأشارت إلى أن "الاتجار بالأشخاص" هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.