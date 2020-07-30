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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار الجمهوري )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اليوم القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الجدير ذكره أن القياديين هما من المواليين للزعيم الراحل علي عبدالله صالح ويعدون من أبرز رجاله. اليوم القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الجدير ذكره أن القياديين هما من المواليين للزعيم الراحل علي عبدالله صالح ويعدون من أبرز رجاله.

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