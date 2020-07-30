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عدن - ياسمين التهامي - عصابة خطيرة وشرسة ليست من الجن ولا من الانس تهزم الشرطة وتستولي على مدينة بأكملها وترعب كل التجار وتجبرهم على اغلاق محلاتهم ( صورة للعصابة الخطيرة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مدينة لوبوري، التي كانت يوماً عاصمة لمملكة سيامية ومستودعاً للهندسة المعمارية القديمة، تحت الحصار الآن، إذ انبثت قرود المكاك التي تتغذى على السلطعون، وهي نوع من القردة الفضولية تعيش في جنوب شرق آسيا، من المعابد، حيث كانت تحظى بالاحترام، وسيطرت على وسط البلدة القديمة. تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، نشر اليوم الثلاثاء، يوضح تزايد أعدادها، و التي لا تقل عن 8400 في المنطقة، ويتركز معظمها في عدد قليل من مباني المدينة، أدى إلى تدمير قطاعات من الاقتصاد المحلي. القردة أوقفت الاقتصاد: إذ دفعت قرود المكاك التي تجوب الحي عشرات الأعمال إلى الإغلاق في السنوات الأخيرة، مثل مدرسة موسيقى ومتجر ذهب وحلاق ومتجر هواتف محمولة وسينما. معتقدات تمنع الاعتداء عليها: لكن في الثقافة التي تهيمن عليها أغلبية بوذية، حيث قد يؤدي التخلص من القرود إلى إزعاج القيم الروحية، فلا يوجد أمام المسؤولين المحليين والمقيمين خيارات كثيرة لإبعاد عصابات قرود المكاك. وفضلاً عن ذلك، في الماضي، كانت هذه القردة تجذب السياح إلى لوبوري. ومن دونها قد يزداد الاقتصاد تدهوراً. مع تكدس حركة المرور في البلدة القديمة لوبوري، كان ضابط الشرطة نيراد فولونجيون يمسك مقلاعه على أهبة الاستعداد. وقد تمركز في هذا الشارع منذ خمس سنوات وراقب تزايد أعداد القردة بقلق. في خضم الفوضى، رفع فولينجيون مقلاعه، ولكن لم يكن أمام ضابط الشرطة الكثير ليفعله في مواجهة هذه الأعداد الهائلة من قرود المكاك. وكان تكتيكه القتالي تمثيلياً على أي حال، إذ لم يكن المقلاع يحوي مقذوفات. وقال: "لا فائدة، يتدفق المزيد من القرود في غمضة عين". عصابة القردة عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار... عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار... عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة ) عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة ) عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى... عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى... ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض... ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض... عاجل:وزير الدفاع المصري يباغت ت مدينة لوبوري، التي كانت يوماً عاصمة لمملكة سيامية ومستودعاً للهندسة المعمارية القديمة، تحت الحصار الآن، إذ انبثت قرود المكاك التي تتغذى على السلطعون، وهي نوع من القردة الفضولية تعيش في جنوب شرق آسيا، من المعابد، حيث كانت تحظى بالاحترام، وسيطرت على وسط البلدة القديمة. تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، نشر اليوم الثلاثاء، يوضح تزايد أعدادها، و التي لا تقل عن 8400 في المنطقة، ويتركز معظمها في عدد قليل من مباني المدينة، أدى إلى تدمير قطاعات من الاقتصاد المحلي. القردة أوقفت الاقتصاد: إذ دفعت قرود المكاك التي تجوب الحي عشرات الأعمال إلى الإغلاق في السنوات الأخيرة، مثل مدرسة موسيقى ومتجر ذهب وحلاق ومتجر هواتف محمولة وسينما. معتقدات تمنع الاعتداء عليها: لكن في الثقافة التي تهيمن عليها أغلبية بوذية، حيث قد يؤدي التخلص من القرود إلى إزعاج القيم الروحية، فلا يوجد أمام المسؤولين المحليين والمقيمين خيارات كثيرة لإبعاد عصابات قرود المكاك. وفضلاً عن ذلك، في الماضي، كانت هذه القردة تجذب السياح إلى لوبوري. ومن دونها قد يزداد الاقتصاد تدهوراً. مع تكدس حركة المرور في البلدة القديمة لوبوري، كان ضابط الشرطة نيراد فولونجيون يمسك مقلاعه على أهبة الاستعداد. وقد تمركز في هذا الشارع منذ خمس سنوات وراقب تزايد أعداد القردة بقلق. في خضم الفوضى، رفع فولينجيون مقلاعه، ولكن لم يكن أمام ضابط الشرطة الكثير ليفعله في مواجهة هذه الأعداد الهائلة من قرود المكاك. وكان تكتيكه القتالي تمثيلياً على أي حال، إذ لم يكن المقلاع يحوي مقذوفات. وقال: "لا فائدة، يتدفق المزيد من القرود في غمضة عين". عصابة القردة عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار... عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار... عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة ) عاجل وهااام: بشرى سعودية سارة ولكنها ليست لكل ابناء اليمن وانما لأبناء المحافظات الجنوبية فقط ( صورة ) عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى... عاجل:مهدي المشاط يباغت كل ابناء المحافظات الشمالية بعمل خسيس جعل الشماليين يبكون من شدة القهر..لن تصدق ماذا فعل المشاط قبل عيد الاضحى... ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض... ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض... عاجل:وزير الدفاع المصري يباغت 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