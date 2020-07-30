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عدن - ياسمين التهامي - صدمة كبيرة للسعوديات وكل نساء دول الخليج..إجبار شابة حليجية على خلع ملابسها وتصويرها عارية واغتصابها في غرفة النوم..لن تصدق من فعل ذلك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية تفاصيل جريمة مروعة وانتهاك جنسي وجسدي تعرضت له مواطنة في دبي. وفي التفاصيل قالت سيدة تم تهديدها وإجبارها على خلع ملابسها وتصويرها عارية عقب الاعتداء عليها، في تحقيقات النيابة العامة إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى المواقف يوم 16 فبراير الماضي، ثم عادت إلى الشقة في نحو الساعة 11.42 صباحًا. وتابعت أنها وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكينًا على رقبتها وطلب منها الدخول، وفور قيامها بذلك صرخت بشدة واستغاثت، وقاومت المتهم بركله ودفعه. “لكنه أدخلها غرفة النوم وأجبرها على خلع ملابسها وصورها عارية بهاتفه، ثم اعتدى عليها ومن ثم سرق 200 درهم من محفظتها.” بحسب روايتها. وأضافت ربة المنزل المجني عليها أن المتهم هددها بنشر الفيديو الذي صوره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة ثم غادر، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة بدوره. ووفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” فقد ألقت شرطة دبي القبض على المتهم خلال يومين من تنفيذ الجريمة، واعترف طواعية بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات. صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية تفاصيل جريمة مروعة وانتهاك جنسي وجسدي تعرضت له مواطنة في دبي. وفي التفاصيل قالت سيدة تم تهديدها وإجبارها على خلع ملابسها وتصويرها عارية عقب الاعتداء عليها، في تحقيقات النيابة العامة إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى المواقف يوم 16 فبراير الماضي، ثم عادت إلى الشقة في نحو الساعة 11.42 صباحًا. وتابعت أنها وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكينًا على رقبتها وطلب منها الدخول، وفور قيامها بذلك صرخت بشدة واستغاثت، وقاومت المتهم بركله ودفعه. “لكنه أدخلها غرفة النوم وأجبرها على خلع ملابسها وصورها عارية بهاتفه، ثم اعتدى عليها ومن ثم سرق 200 درهم من محفظتها.” بحسب روايتها. وأضافت ربة المنزل المجني عليها أن المتهم هددها بنشر الفيديو الذي صوره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة ثم غادر، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة بدوره. ووفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” فقد ألقت شرطة دبي القبض على المتهم خلال يومين من تنفيذ الجريمة، واعترف طواعية بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

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