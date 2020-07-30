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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو"بن سلمان يباغت عبد الملك الحوثي بتصريح ناري ومزلزل عقب الاتفاق النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض..شاهد ماذا قال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رت رت السعودية ان الاتفاق الذي تم التوقيع في الرياض لا يخدم فقط فئة معينة في اليمن بل هو امر يهم الجميع بما فيهم جماعة الحوثي لتحقيق سلام شامل وعادل ينهي الحرب ويعيد اليمن الى موقعه ومكانه الطبيعي بين اشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية . وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية مشيراً ألى أن «اتفاق الرياض» عامل رئيسي لتحقيق ذلك، إضافة الى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أثمرت الجهود التي يقودها ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن».

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