شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالمايوه الفاضح .. شقيقة الفنانة هيفاء وهبي تصدم المتابعين بصور جريئة جدا كشفت المستور ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية رولا يموت متابعيها وجمهورها صورة جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة المثيرة للجدل اللبنانية

وظهرت رولا اطلالتها الجديدة بنفس المايوه الفاضح التي شاركت صورته فيه للجمهور ولكن بوضعية جديدة ومختلفة كلياً عن الصورة السابقة

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حبث اعتمدت يموت في صورتها الجديدة ارتكاز مؤخرتها الشبه عارية على الحرف الخشبي للشرفة مع عدم توجيه نظرها الى كاميرا المصور وع تعليقها على الصورة حيث قالت:

“انا أتحكم بك”

وأثارت صورة يموت الكثير من الضجة عبر السوشيال ميديا وانستجرام وانهالت التعليقات على صورة يموت الجديدة بوصفها ملكة الإغراء بلا منازع في الوطن العربي بسبب اطلالاتها المتعددة العارية

وأثارت يموت حيرة الجمهور من خلال الستوريز في حسابها بمشاركتها صورة مكتوبة علقت عليها بالقول:

“بكل ثقة مقدم شكوى ،روح بلط البحر لا انت ولا معلمك بيطلعلكون معي”

وتسائل الجمهور عن ماهية الشخص الذي اشتكى من يموت وطبيعة علاقته بها في التعليقات

والجدير بالذكر ان يموت هي الأخت الغير شقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وكانت عرفت الشهرة من خلال فيديو كليب وأغنية أنا رولا التي اجتاحت يوتيوب بسبب ظهور يموت الفاضح في الفيديو كليب وتعمد اثارة الجدل بكشف مؤخرتها الكبيرة وجزء كبير من مفاتنها وقتها

ويشار الى ان هيفاء وهبي كانت قد ربحت دعوى اثبات الزواج من رجل أعمالها محمد الوزيري يوم امس في القضاء المصري بابطال ادعاءته الكاذبة بعد اتهامها له بسرقة ما يقارب 80 مليون جنيه مصري وتتابع وهبي تصوير مسلسلها أسود فاتح رفقة معتصم النهار