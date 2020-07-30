شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة قمر اللبنانية في ظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وصدمت جمهورها بهذة الصور الجريئة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية الكثير من الجدل باطلالاتها الفاضحة السابقة وتتابع نهجها القديم بسباق محموم للفضائح وايقاظ الغرائز لدى الجمهور العريض المتابع لها ولنظيرتها السورية انجي خوري عبر حسابهما في مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام حيث شاركت قمر جمهورها صور فاضحة بثياب النوم عبر حسابها الرسمي في انستجرام ظهرت فيها الاستعراضية اللبنانية بشعر غير مرتب على كرسي مرتدية شورت زهري اللون بالكاد أخفى أردافها وجزء صفير من صدرها في الصور ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد • بالمايوه الفاضح .. شقيقة الفنانة هيفاء وهبي تصدم المتابعين بصور جريئة جدا كشفت المستور ..شاهد • جريمة مروعة تهز السعودية .. سعودي يذبح زوجته في يوم "التروية" ويذهب بنفسه الى قسم الشرطة .. وعندما سالوه عن السبب كانت اجابته صادمة ولم يتخيلها أحد ..شاهد Advertisements • الفنانة قمر اللبنانية في ظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وصدمت جمهورها بهذة الصور الجريئة ..شاهد • عاجل : طهران تدق طبول الحرب .. صواريخ ايرانية تنطلق من تحت الارض نحو مياه الخليج وتصيب اهدافها بدقة عالية ..شاهد ما الذي حدث "صور" • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وعلقت قمر على اطلالتها التي كشفت عنها اليوم من رحلتها السياحية الى فلوريدا الامريكية بقولها: “الأولى والوحيدة قمر” وانهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم الى مؤيد لاطلالات قمر تغزل باطلالتها ورشاقة جسمها ومعارض لاطلالتها الفاضحة الشبه عارية متهمين اياها بتعمد اثارة الجدل بصور عارية مثيرة لغرائر الجيل الشاب والجدير بالذكر ان قمر اعتادت على مهاجمة كل من الفنانة اللبنانية شيراز التي تتهما بالقيام بعمليات تحول جنسي وتطلق عليها لقب المتحول الجنسي الخطير كما هاجمت انجي خوري السورية عدة مرات على خلفية مقاطع فيديو فاضحة شاركتها الأخيرة فضحت فيها خوري وكشفت عملها بالدعارة رفقة والدتها ورحلت من لبنان على اثرها

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