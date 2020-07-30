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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الرئيس يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار جمهوري بتعيين شخصية حوثية كبيرة في هذا المنص الرفيع..ورد فعل غاضب واستنكار على هذا القرار ( صورة )

2020/07/30 الساعة 12:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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