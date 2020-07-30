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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تباغت الانتقالي بهذا الموقف الصارم بشأن مدير امن عدن شلال شايع بعد اعلان الرئيس هادي اقالته من منصبه واعلان مدير جديد لمحافظة عدن

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