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صنعاء - ياسمين الخيامي - مع قرب التوقيع على الاتفاق ... توجيهات صارمة لاعلام الشرعية والانتقالي بهذا الأمر

كشفت مصادر مطلعه عن صدور توجيهات صارمة لإعلام الشرعية والانتقالي مساء امس الثلاثاء .

واكدت المصادر ان قيادات بالحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي وبتوجيهات من المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض اتفقا على اصدار توجيهات صارمة لوسائل اعلامهم بعدم مهاجمة الطرف الآخر.

واضافت المصادر ان إعلام الطرفين توقف عن المهاجمة لأول مرة منذ حرب أغسطس 2019 م وذلك مع اقتراب إعلان تقاسم المناصب الحكومية

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وقالت المصادر ان التوجيهات شملت النشطاء التابعين للطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث توقف الجانبين عن مهاجمة بعض.

ويأتي وقف التراشق الاعلامي بين الطرفين مع انباء عن التوصل الى اتفاق بتقاسم الحقائب الوزارية بين كافة مكونات الشرعية .

ويأمل كثير من اليمنيين ان يحل السلام في المناطق المحررة قبل العيد لكي يتم التركيز على جهود مكافحة الحوثيين والتخلص منهم وعودة الامن والامان الى ربوع اليمن .