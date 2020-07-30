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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكشف عن بنود المقترح السعودي الجديد لتنفيذ اتفاق الرياض ..شرطان لإعلان حكومة جديدة ومدة تشكيلها وحصة الانتقالي والوضع في سقطرى وعدن

2020/07/30 الساعة 01:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات:)

كشف مصدر حكومي يمني الثلاثاء عن بنود المقترح السعودي الجديد بشأن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.



وقال المصدر للجزيرة ان الاتفاق يتضمن إعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وما ترتب عليها قبل أي ترتيبات سياسية.، وهي خطوة اصرت عليها الرئاسة اليمنية، فيما رفضها الانتقالي.



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ويتضمن المقترح السعودي تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وبدء سحب الأسلحة والقوات بإشراف سعودي.

وحول تشكيل الحكومة يتضمن المقترح تكليف رئيسا للحكومة بالتشاور مع المكونات وتشكيلها خلال 30 يوما.

وينص المقترح ايضا على عدم إعلان الحكومة إلا بعد انتهاء تنفيذ كافة البنود العسكرية في عدن.

كما ينص على عدم إعلان الحكومة إلا بعد عودة الأوضاع في سقطرى إلى طبيعتها،طبقا للمصدر.

وبحسب المصدر الحكومي فان المقترح السعودي ينص على حصول الانتقالي على 4 حقائب وزارية فقط.

وينص المقترح على توزيع باقي الحقائب غير السيادية على بقية المكونات السياسية.