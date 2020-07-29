هادي يستقبل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الْيَوْم رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك .



و هنا الرئيس مجددا رئيس الحكومة على تحمل المسؤولية مؤكدا على جسامة المرحلة وما تطلبه من عمل وتظافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن الى مرافئ الامن والاستقرار والسلام. وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع

وثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكدا ان الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

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وأكد على أن المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية.

وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة العربية السعودية والتي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المرحل والظروف

من جانبه اعرب رئيس الوزراء معين عبدالملك عن شكره لثقة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتكليفه بتشكيل الحكومة في هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

مؤكدا انه سيكون وحكومته عند ثقة الرئيس وتنفيذا لمشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يطمح ان يعيش في كنفها الشعب اليمني بأمن وامان واستقرار.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي