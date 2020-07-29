أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

مصر ترحب بجهود المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/492876/ مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/492877/ مجلس التعاون الخليجي يشيد بجهود المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/492880/ وزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/492896/ Advertisements مليشيا الحوثي تفرض على مشايخ في إب الدفع بمقاتلين نحو جبهات الضالع https://www.elyamnelaraby.com/492909/ المقاومة الوطنية تثمن جهود المملكة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/492910/ رئيس الوزراء يشكر الرئيس على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/492911/ مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/492912/ أبي زيد: اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/492913/ تعرف على أسعار العملات في المكلا لمساء اليوم الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/492914/

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