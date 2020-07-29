بدء مشروع تأهيل حقل مياه يخدم مليون ونصف المليون مواطن في عدن بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تأهيل وتطوير حقل مياه المناصرة من أجل رفع طاقة وكفاءة إنتاج المياه عبر ضخ يومي إجمالي يتجاوز 16 ألف متر مكعب مغذياً جميع مناطق ومديريات عدن، ويستفيد منه نحو مليون ونصف المليون نسمة، وذلك بدعم كامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



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ويشمل المشروع تأهيل عشرة آبار مياه وحفر خمسة آبار جديدة في حقل المناصرة الذي يحتوي على 29 بئراً، فيما العاملة منها 20 بئراً فقط، لتوفير احتياج مناطق ومديريات عدن من المياه والمساهمة بتخفيف معاناتها في ظل الطلب المتزايد والتوسع السكاني في عدن.

وشرع البرنامج السعودي، في حفر وتجهيز خمسة آبار جديدة على أعماق تصل إلى 320 مترا زُوّدت بالمضخات والمحركات الغاطسة وملحقاتها، إضافة إلى تركيب خط هوائي جديد بطول 2.5 كيلو متر، وإنشاء شبكة مياه جديدة وربطها بالشبكة القائمة التي عُزّزت كفاءتها بتوفير مولد بقدرة 1500 كيلو فولت.

كما ساهم المشروع في إيجاد حلولا لمشاكل وصعوبات الوصول إلى موارد المياه، ونجح في ربط الحقل بعدة آبار بعد تخطيه لاختبارات التشغيل عبر مضخات مخصصة لكل بئر.