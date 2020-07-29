شكرا لمتابعة خبر عن هذا هو القرار الجمهوري الجديد الذي لم ينشر في وسائل الإعلام " تعرف عليه الان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نشطاء محليين يمنيين ان قرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالامس حدد مصير مخرجات الحوار الوطني. واشاروا ان القرارات الجمهورية المتعلق بتعيين لملس محافظ لعدن والحامدي مدير لامنها قرار واضح بإلغاء الحوار الوطني ومخرجاته المتعلق بحكم الاقاليم. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت Advertisements شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وجاء القرار بتعيينات من خارج اقليم عدن وهو مايؤكد على الغاء الحوار الوطني. وياتي تعيين المحافظ لعدن من محافظة شبوة ومدير الامن الحامدي من حضرموت رسالة واضحة بإلغاء الحوار الوطني. وتساءل النشطاء هل اتفاقية الرياض بين الشرعية والانتقالي كانت من ضمنها الغاء مخرجات الحوار الوطني. ومن خلال تعيينات الامس يؤكد على صدور قرار جمهوري بإلغاء مخرجات الحوار الوطني وهو مالم ينشر في وسائل الإعلام. الجدير بالذكر ان مخرجات الحوار الوطني حدد النظام الجديد لليمن هو اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو القرار الجمهوري الجديد الذي لم ينشر في وسائل الإعلام " تعرف عليه الان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.