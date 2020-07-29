شكرا لمتابعة خبر عن هذا هو القرار الجمهوري الجديد الذي لم ينشر في وسائل الإعلام .. تعرف عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا هو القرار الجمهوري الجديد الذي لم ينشر في وسائل الإعلام .. تعرف عليه

قال نشطاء محليين يمنيين ان قرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالامس حدد مصير مخرجات الحوار الوطني. واشاروا ان القرارات الجمهورية المتعلق بتعيين لملس محافظ لعدن والحامدي مدير لامنها قرار واضح بإلغاء الحوار الوطني ومخرجاته المتعلق بحكم الاقاليم. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه عاجل: بن سلمان يباغت عبد الملك الحوثي بتصريح ناري ومزلزل عقب الاتفاق النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض..شاهد ماذا قال Advertisements صدمة كبيرة للسعوديات وكل نساء دول الخليج..إجبار شابة حليجية على خلع ملابسها وتصويرها عارية واغتصابها في غرفة النوم..لن تصدق من فعل ذلك عاجل وخطير:هاني بن بريك يباغت الجميع ويعلن رسميا استقالته من المجلس الانتقالي ..لن تصدق سبب استقالته وماذا فعل بعد الاستقالة ( صورة صادمة للجنوبيين ) عصابة خطيرة وشرسة ليست من الجن ولا من الانس تهزم الشرطة وتستولي على مدينة بأكملها وترعب كل التجار وتجبرهم على اغلاق محلاتهم ( صورة للعصابة الخطيرة ) شاب عربي يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع خطيبته الحسناء داخل السيارة..لن يخطر على بالك ماذا فعل هذا المجنون مع خطيبته ( صورة للفتاة الحسناء وخطيبها ) عاجل وفي غاية الخطورة:طارق عفاش وابن عمه السفير احمد صالح يطيرون فرحا بعد هذا القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي قبل قليل ( نص القرار الجمهوري )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو القرار الجمهوري الجديد الذي لم ينشر في وسائل الإعلام .. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.