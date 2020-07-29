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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب عربي يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع خطيبته الحسناء داخل السيارة..لن يخطر على بالك ماذا فعل هذا المجنون مع خطيبته ( صورة للفتاة الحسناء وخطيبها )

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