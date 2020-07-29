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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:هاني بن بريك يباغت الجميع ويعلن رسميا استقالته من المجلس الانتقالي ..لن تصدق سبب استقالته وماذا فعل بعد الاستقالة ( صورة صادمة للجنوبيين )

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