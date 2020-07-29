شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: بن سلمان يباغت عبد الملك الحوثي بتصريح ناري ومزلزل عقب الاتفاق النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض..شاهد ماذا قال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بن سلمان يباغت عبد الملك الحوثي بتصريح ناري ومزلزل عقب الاتفاق النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في الرياض..شاهد ماذا قال

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