السيول تغرق شوارع في العاصمة صنعاء وتتسبب بأضرار مادية (فيديو)

أغرقت سيول الأمطار عددا من الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء نهار اليوم الأربعاء وجرفت عددا من السيارات وتسببت بأضرار مادية كبيرة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" أن سيول الأمطار أغرقت شوارع رئيسية في منطقة سعوان، وأيضاً في شارع النصر، وجولة آية بمديرية شعوب (شمال شرق العاصمة صنعاء) وتسببت بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وأشارت إلى "أن السيول ألحقت أضرار المحلات التجارية في أحيا سعوان فيما لم تكشف حصيلة الأضرار بسبب استمرار تدفق السيول حتى اللحظة".



كما تسببت السيول بتوقف حركة السير في عددا من الشوارع الرئيسية، وحالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين، في ظل تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم.



ولم ترد أي إحصائية عن الضحايا والأضرار التي لحقت بالمنازل في الاحياء التي اغرقتها السيول.



يشار إلى أن سيول الأمطار كانت قد تسببت بانهيار منازل في أحيا صنعاء القديمة ووفاة عددا من المواطنين وباتت تهدد كثير من المنازل القديمة، وذلك نتيجة الاهمال وعدم الاهتمام بمجاري تصريف السيول منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



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