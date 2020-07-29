محافظ حضرموت يرحّب بإجراءات البدء بتنفيذ "اتفاق الرياض" ويعدّه إنجازاً سياسياً عظيماً لشعبنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحّب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإجراءات البدء الفعلي لتنفيذ "اتفاق الرياض" عقب إصدار فخامة رئيس الجمهورية اليوم قرارات بتعيين محافظ لعدن ومديرٍ لأمنها وتكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة. وأكد المحافظ البحسني أن ذلك يعدّ إنجازاً سياسياً عظيماً لشعبنا، متقدّماً بخالص الشكر والامتنان إلى قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإلى قيادة المجلس الانتقالي الذين أهدوا للشعب بدايات تنفيذ "اتفاق الرياض" والتوجه نحو التنفيذ الخلّاق لبنوده، بالتزامن مع المناسبة الدينية العظيمة عيد الأضحى المبارك. هذا ويوجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني كلمة لأبناء المحافظة في الداخل والخارج يوم غدٍ الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



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