شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لتوكل كرمان على قرارات الرئيس هادي بتعيين محافظ لعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الناشطة اليمنية توكل كرمان هجوما ناريا على الرئيس هادي عقب قرارات رئاسية اصدرها الأخير بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن بعد توافق الشرعية والانتقالي الجنوبي على صيغة اتفاق الرياض الجديد .

وقالت كرمان في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” كل شيء كان متوقعا،تم تكليف سكرتير السفير السعودي معين عبدالملك بتشكيل الحكومة رغم أنف هادي ومساعديه! ”

Advertisements



وأكدت أن اتفاق الرياض الجديد لم يأتي بجديد سوى منح المجلس الانتقالي الجنوبي طابعا شرعي على المستوى الدولي .

وأضافت :” لا بند واحد سينفذ من الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض2، سيعني ذلك أن الاتفاق أضفى مزيدا من الشرعية السياسية على المجلس الانتقالي ومشروعه، ومزيداً من إضعاف الضعيف هادي وشرعيته!!” حد وصفها .

وفي تغريدة ثانية اتهمت الناشطة اليمنية ، السلطات السعودية بأنها سبب خراب اليمن الكبير بقولها ” بقاء بنود الشق العسكري والأمني دون تنفيذ سيعني أيضاً مزيداً من الاقتتال والصراع، قلنا دائماً أن المشكلة في الرياض لا الحل الرياض صانعة ومهندسة كل هذا الخراب الكبير في #اليمن، والبقية مجرد دمى وأدوات!!!” . حد تعبير تغريدتها .