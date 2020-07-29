شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الانتقالي ينفذ اول انقلاب على تفاهمات الرياض عقب اعلانه بساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة في العاصمة المؤقتة عدن إن المجلس الانتقالي سحب اليوم الأربعاء أكثر من أربعة مليار ريال من البنك الأهلي.

وذكرت المصادر أن الانتقالي سحب ملياري ريال كان قد وردها باسم الإدارة الذاتية خلال الأشهر الأخيرة وتم ايداعها في شركة القطيبي للصرافة.

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وأشارت المصادر إلى الانتقالي سحب أيضاً مليار ومائتين مليون من حساب الإدارة الذاتية وتم ايداعها بشركة الهلابي للصرافة.

كما تم سحب مبلغ مليار ريال من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية من البنك الأهلي، عبر صرافة البسيري في عدن.

وأكدت المصادر أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبة اليوم البنك الأهلي من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية اربعة مليار ومائتين مليون ريال.

وأوضحت المصادر أن الانتقالي يسعى الى سحب كافة المبالغ التي وردها باسم الإدارة الذاتية، وهو ما يعد خرقاً لآلية تسريع اتفاق الرياض والتي نصت على تسليم البنك المركزي المبالغ المالية التي وردت باسم الإدارة الذاتية