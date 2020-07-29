شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ابن سلمان وابن زايد الذي رفضه الحوثي رفضاً قاطعاً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرض السعودي الإماراتي الذي رفضه الحوثي العرض السعودي الإماراتي الذي رفضه الحوثي العرض السعودي الإماراتي الذي رفضه الحوثي العرض السعودي الإماراتي الذي رفضه الحوثي

(لن يكون هنالك يمنٌ موحَّــدٌ بعد اليوم)

هل تتذكرون هذا التصريح لأحد المسئولين الإماراتيين ذات يوم والذي أفشى فيه لأول مرةٍ بصورةٍ واضحةٍ وعلنيةٍ عن حقيقة مشروعهم ومؤامرتهم على اليمن؟ ..

بصراحة أعتقد أنه لو لم يكن من عدوانهم على اليمن إلا أن أطلقوا مثل ذلك التصريح لكان ذلك كافياً لنا كيمنيين أن نعاديهم أبد الدهر .

على أية حال،

لستُ بصدد الحديث عن كنه هذه المؤامرة الآن، فقد تحدثت عنها في فترةٍ سابقةٍ على إثر صدور ذلك التصريح مباشرة .

ما أريد الحديث عنه في الحقيقة هنا هو عن مضمون حوارٍ دار بيني وبين أحد الأخوة الذي أعتقد أنه لايزال لديه موقفٌ سلبيٌ تجاه أنصار الله .

بدأ ذلك الرجل حديثه بسؤالٍ موجهٍ إليَّ قائلاً :

أرأيت ما فعل أصحابك (ويقصد أنصار الله طبعاً) ؟!

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وماذا فعلوا ؟! أجبت مستغرباً !

قال : شكلهم قد اتفقوا مع (الخبرة) على اقتسام وحفظ نصيبهم من الكعكة !

لم أفهم .. ! أجبت مستغرباً أكثر !

قال : الشمال يذهب للحوثيين والجنوب يصبح منطقة نفوذٍ سعوديٍ إماراتيٍ من خلال تسليمه للقوى الموالية لهم والمتمثلة طبعاً بالمجلس الانتقالي وبدأ يسرد لي طبعاً ما يعتقد أنها حقائق تاريخية مفادها أن (الأئمة) لم يتركز حكمهم سوى في المناطق الشمالية وأنهم لم يكن لهم أي أطماعٍ أو رغبةٍ في بسط سيطرتهم على المناطق الجنوبية وذلك لعدم توافر حاضنةً شعبيةٍ ومذهبيةً لهم ووو .. والكثير من الاستدلالات والمعطيات التي أوردها والتي لا أرى لها معنى سوى في مخيلة صاحبنا هذا طبعاً .

قاطعته متسائلاً : وهل تعتقد أن الشعب اليمني بمن فيهم أنصار الله سيقبلون بذلك ؟!

قال وما الذي يمنع الحوثيين من ذلك ؟ العرض مغرٍ لهم كثيراً .

قلت : أسبابٌ كثيرةٌ أهمها :

أولاً : السيد عبد الملك الحوثي قالها في أكثر من مقام أنهم ليسوا طلاب سلطة بقدر ما هم أصحاب مشروع وبالتالي فلا مصلحة لهم في تقسيم اليمن وإعادة تشطيرة من حيث المبدأ فما بالك إذا كان في ذلك تمريراً وتحقيقاً للمشروع السعودي والإماراتي في اليمن .

ثانياً : إذا كان هذا كما قلت هو كنه المخطط السعودي الإماراتي فإن تحقيقه وتنفيذه سَيُعدُّ من الناحية الاستراتيجية بمثابة انتصارٍ ساحقٍ لأصحابه وهزيمة ماحقة في الوقت نفسه لليمنيين بمن فيهم أنصار الله أنفسهم ولا أعتقد أن أنصار الله وكل اليمنيين سيقبلون بالهزيمة .

ثالثاً : من كان سقف طموحهم يتعدى الحدود وصولاً إلى تحرير القدس والمسجد الأقصى لا يمكن لهم أن يفرطوا بأي شبرٍ من بلادهم أو يساوموا عليه حتى لو كان الثمن كما ذكرت ملكاً جاهزاً على جزءٍ أو شطرٍ منه .

يا حبيبي هل تعلم أن الحوثي هذا الذي صنفته متآمراً أو متواطئاً سراً مع النظامين السعودي والإماراتي قد رفض عرضاً سرياً وأكثر إغراءً تقدموا به عن طريق المبعوث الأممي يقضي بأن يضمن الحوثي بقاء النفوذين السعودي والإماراتي في اليمن بالصورة التي كانا عليها من قبل في مقابل تمكينه من السيطرة على اليمن كاملاً وحكمه ؟!

ضحك كعادته كل مرة ساخراً ثم مضى إلى حاله ..

عموماً،..

ما دفعني على تذكر هذا الموقف هو حديث الرئيس المشاط قبل أيام في لقائه مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء والذي أكد فيه على أننا ماضون في تحرير كل شبرٍ من أراضي الجمهورية اليمنية وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه أنا كاتب هذه السطور في ذلك الوقت .

بالتالي فلا داعي لأي خوفٍ قد ينتاب البعض على وحدة اليمن؛ لأننا فعلاً ماضون في تحرير اليمن كاملة ولن نتخلى عن أي شبرٍ من أراضيها أو جزرها أو بحارها مهما كان الثمن، فالوحدة اليمنية تجري في عروقنا أو كما قال نائب وزير الخارجية حسين العزي ذات يوم .

بقلم الشيخ عبد المنان السنبلي.