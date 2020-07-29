شكرا لقرائتكم خبر عن ”هاني بن بريك” يثير غضب نشطاء الانتقالي الجنوبي بعد قيامه بهذا الأمر في تويتر ...ومراقبون يرجحون استقالته من الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك رسالة شكر لـ شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن السابق. Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له على "تويتر" :"الشكر واجب لرجل كبير خدم وطنه وقدم روحه في أحلك الظروف وأصعب المراحل، والقادم مع هذا الرجل أعظم وأكبر". يأتي هذا بعد أن أصدر الرئيس هادي، قرارين جمهوريين، قضيا بتعيين محافظاً لمحافظة عدن، ومديراً عاماً لشرطة محافظة عدن، تنفيذاً لاتفاق الرياض.

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