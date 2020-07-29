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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:احمد علي عبد الله صالح يتلقى رسالة سعودية عاجلة اثلجت صدره وأسعدت كل عائلة عفاش ونزلت بردا وسلاما على روح صالح في قبره (نص الرسالة السعودية)

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