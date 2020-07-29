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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبي زيد: اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمقترح السعودي حول آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال سفير واشنطن لدى المملكة، جون أبي زيد: نرحب باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ونثمن دور قيادتها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن.
وأضاف: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني وهو أمر ضروري من أجل استقرار المنطقة.
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