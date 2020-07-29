شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 Advertisements الخليج 365 قالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو "ابو جراح" دفع بتعزيزات بشرية من منطقة شليل، نحو جبهة باب غلق، الحدوية معها، على المحور الشمالي لقطاع الفاخر، بمديرية قعطبة.

ورجحت المصادر أن المليشيا تنوي شن هجمات واسعة خلال الساعات القادمة في مختلف جبهات الفاخر والحشا. وتأتي التحشيدات الحوثية بعد انشقاق 80 عنصرا حوثيا بكامل عتادهم العسكري من مواقع استحدثتها المليشيا مؤخرا في جبهة شرقي الحشا، على حدود جبهة بتار والجب.

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