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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفرض على مشايخ في إب الدفع بمقاتلين نحو جبهات الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت مصادر محلية وجود تحشيدات بشرية كبيرة تقوم بها قيادات المليشيا الحوثية في مديرية القفر، شمالي محافظة إب (وسط اليمن)، للدفع بها نحو جبهات شمال غربي محافظة الضالع.
ونقلت وكالة "خبر"، عن مصادر قبلية قوله إن قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب، التقت بعدد من قياداتها الميدانية والمشايخ والشخصيات القبلية في مديرية القفر، اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020م، وحثتها على تحشيد مقاتلين للدفع بهم نحو جبهات مديريتي الحشا وقعطبة، بمحافظة الضالع.
وأكدت المصادر، أن المليشيا فرضت على كل شيخ قرية في المديرية الدفع بخمسة مقاتلين على الأقل، وأخبرتهم أن التخاذل لا يقل شأناً عن "التعاون والتخابر مع دول العدوان"- حد قولها.
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