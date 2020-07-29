شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار خطيرة لفاكهة البطيخ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت اختصاصية التغذية، أولغا غريغوريان، على المحطة الإذاعية "موسكو تتحدث"، يوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز، عن خطر التناول المفرط للبطيخ.
وفقا المختصة، فإن التناول المفرط لهذه الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات الأيضية، بما في ذلك زيادة الوزن. وأكدت الخبيرة أن هذا ممكن إذا كان هناك أكثر من 1.5 كغم من البطيخ يوميًا.
وأشارت الطبيبة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض مثل تصلب الشرايين أو مرض السكري يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية أن يحدوا من تناول البطيخ.
وشددت غريغوريان على أنه يمكن تناول أقل من 300 غرام من البطيخ لكل وجبة
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