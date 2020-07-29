شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن إغلاق العاصمة صنعاء أمام المغادرين والداخلين من هذه الفئات وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية أوامر واضحة وصارمة بمنع خروج أي عضو في مجالس النواب والشورى والوزراء من العاصمة صنعاء هم ومرافقيهم. Advertisements كما شدد القرار الذي حصل موقع يمن دايركت على نسخة كنه، على منع مقاتلي المليشيا أيضاً من دخول أمانة العاصمة صنعاء لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك

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